На свердловском предприятии обнаружили антибиотики в колбасе

Согласно лабораторному исследованию, мясная продукция не соответствует части технических требований и ГОСТ. В частности, в пробе готового продукта установили наличие офлоксацина, которое не допускается требованиями. Остаточное количество лекарства могло попасть в готовую продукцию, если на предприятии антрибиотики применяли в больших количествах или не следили за сроком из вывода из организма животных.