На свердловском предприятии обнаружили антибиотики в колбасе

Согласно лабораторному исследованию, мясная продукция не соответствует части технических требований и ГОСТ. В частности, в пробе готового продукта установили наличие офлоксацина, которое не допускается требованиями. Остаточное количество лекарства могло попасть в готовую продукцию, если на предприятии антрибиотики применяли в больших количествах или не следили за сроком из вывода из организма животных.
В ведомстве пояснили, что употребление мяса животных с антибиотиками может поспособствовать развитию у бактерий в организме человека устойчивости к этому типу антибиотика. Это усложнит борьбу с инфекциями в дальнейшем.
Ранее Россельхознадзор признал недействительными девять деклараций ИП Мухамадеева М. Ф. из-за производства фальсифицированного сливочного масла в Екатеринбурге. Испытания продукции проводились предприятием в неаккредитованной лаборатории.