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Ростехнадзор оштрафовал банный комплекс в Волгоградской области

В одном из банных комплексов региона были выявлены нарушения, связанные с отсутствием лицензии. В результате проверки вынесено постановление о наложении на юрлицо штрафа.

Ростехнадзор по согласованию с заместителем прокурора Волгоградской области провел внеплановую проверку, касающуюся выполнения повторно выданного предписания одному из банных комплексов.

В результате проверки, как сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, было обнаружено, что у компании отсутствует лицензия на эксплуатацию взрыво-, пожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В этой связи Ростехнадзор выдал очередное предписание об устранении выявленных нарушений, а также привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 401 тыс. рублей.

штрафы