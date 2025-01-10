Ростехнадзор оштрафовал банный комплекс в Волгоградской области

Ростехнадзор по согласованию с заместителем прокурора Волгоградской области провел внеплановую проверку, касающуюся выполнения повторно выданного предписания одному из банных комплексов.
В результате проверки, как сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, было обнаружено, что у компании отсутствует лицензия на эксплуатацию взрыво-, пожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
В этой связи Ростехнадзор выдал очередное предписание об устранении выявленных нарушений, а также привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 401 тыс. рублей.