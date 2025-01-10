Ростехнадзор оштрафовал банный комплекс в Волгоградской области

В результате проверки, как сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, было обнаружено, что у компании отсутствует лицензия на эксплуатацию взрыво-, пожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.