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В Екатеринбурге появился новый выезд на Объездную дорогу

Также будет создан первый на Урале крытый экстрим-парк.

На юго-западе Екатеринбурга открыт новый выезд на Объездную дорогу. Строители уже организовали сквозной проезд по улице Архангела Михаила, сообщает мэрия.

Ранее эта улица была тупиковой. Теперь её продлили до Объездной автодороги в местах выезда на Московский и Чусовской тракты.

Новый участок даст возможность разгрузить перекресток улиц Архангела Михаила и Светлореченская. Также благодаря ему будут разделены потоки движения к Чусовскому тракту и Широкой речке.

Кроме того, вдоль Архангела Михаила будет создан первый на Урале крытый экстрим-парк. В планах оборудовать его батутами, трамплинами, скалодромом и амфитеатром.