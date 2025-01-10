В Екатеринбурге появился новый выезд на Объездную дорогу

На юго-западе Екатеринбурга открыт новый выезд на Объездную дорогу. Строители уже организовали сквозной проезд по улице Архангела Михаила, сообщает мэрия.
Ранее эта улица была тупиковой. Теперь её продлили до Объездной автодороги в местах выезда на Московский и Чусовской тракты.
Новый участок даст возможность разгрузить перекресток улиц Архангела Михаила и Светлореченская. Также благодаря ему будут разделены потоки движения к Чусовскому тракту и Широкой речке.
Кроме того, вдоль Архангела Михаила будет создан первый на Урале крытый экстрим-парк. В планах оборудовать его батутами, трамплинами, скалодромом и амфитеатром.