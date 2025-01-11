Утверждены планы строительства АЭС под Норильском

Генеральная схема также предусматривает строительство двух тепловых станций. В Богучанском районе появится электростанция мощностью 162 МВт, работающая на отходах целлюлозно-бумажного производства. Кроме того, в начале 2030-х годов планируется запустить крупную угольную электростанцию мощностью 1000 МВт, сопоставимую по производительности с двумя действующими красноярскими ТЭЦ.