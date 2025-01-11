Утверждены планы строительства АЭС под Норильском

Проект реализуют поэтапно: сначала запустят энергоблок РИТМ-400 на 80 МВт к 2032 году, затем добавят четыре блока суммарной мощностью 320 МВт к 2042 году.
Изначально планировавшаяся масштабная АЭС в Шарыповском районе мощностью более 5000 МВт не будет построена. Эксперты сочли более целесообразным развивать в южной части края угольную генерацию, учитывая богатые месторождения твердого топлива в регионе.
Генеральная схема также предусматривает строительство двух тепловых станций. В Богучанском районе появится электростанция мощностью 162 МВт, работающая на отходах целлюлозно-бумажного производства. Кроме того, в начале 2030-х годов планируется запустить крупную угольную электростанцию мощностью 1000 МВт, сопоставимую по производительности с двумя действующими красноярскими ТЭЦ.
Строительство АСММ существенно повысит энергетическую безопасность Норильского промышленного района. Сейчас территория является технологически изолированной, то есть не подключена к единой энергосистеме страны. Энергоснабжение обеспечивается в основном за счет ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, работающих на природном газе Норильско-Таймырской нефтегазовой области.
Ввод атомной станции создаст дополнительный независимый источник энергии, что особенно важно с учетом сурового климата региона и высокой энергоемкости металлургического производства. К 2042 году суммарная мощность АСММ достигнет 400 МВт, что позволит диверсифицировать энергобаланс района и снизить зависимость от поставок газа.
Важным преимуществом атомной генерации является ее экологичность и стабильность работы в экстремальных климатических условиях. АСММ сможет обеспечивать бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и жилого сектора независимо от погодных условий и логистических сложностей с доставкой топлива.
Кроме того, появление нового энергоисточника создаст задел для возможного развития новых производств в регионе, требующих надежного энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что атомный реактор демонтировали в Железногорске.