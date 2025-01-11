Нацбанк снизил курс доллара и курс евро на 11 января

В Национальном банке обнародовали курсы валют на 11 января 2025 года, субботу. В итоге курсы основных валют изменены следующим образов: курс евро и курс доллара понизились, а курс российского рубля подрос перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 11 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4796 белорусского рубля, 1 евро — 3,5848 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4122 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 10 января, курс доллара и курс евро понизились, а курс российского рубля подрос. Ощутимее других курсов изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара потерял 0,0023 белрубля, евро упал на 0,0029 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0013 белрубля.
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