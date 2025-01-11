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Enagás: Россия стала вторым главным поставщиком газа в Испанию в 2024 году

На первом месте оказался Алжир.

Источник: Аргументы и факты

Энергетическая компания Enagás сообщила, что Россия заняла второе место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в период с января по декабрь 2024 года.

Согласно имеющимся данным, Испания закупила у России эквивалент 72 360 ГВт⋅ч СПГ, что составляет 21,3% от общего объема импорта. Таким образом, Россия уступила только Алжиру, который оказался на первом месте, а на третьем месте расположились США.

В декабре 2024 года Испания значительно увеличила закупки газа из России, приобретя 5 485 ГВт⋅ч, что составило 20,8% от общего объема поставок в этом месяце.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина снова поставила экономику ЕС в сложное положение, отказавшись от транзита российского газа.