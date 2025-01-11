На Нововоронежской АЭС появится новый энергоблок к 2037 году

Новый блок с водо-водяным энергетическим реактором поколения «3+» мощностью 1,2 ГВт планируется завершить к 2037 году.
Подготовка строительной площадки началась еще в 2023 году. В 2024 году состоялись общественные обсуждения проекта. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что проект создаст тысячи рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет региона, что поспособствует экономическому росту.
Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров подчеркнул, что новый блок будет компенсировать мощности старых блоков, которые предстоит вывести из эксплуатации до 2040 года. Он добавил, что проект станет важным вкладом в обеспечение надежной энергогенерации для будущих поколений.
На сегодняшний день Нововоронежская АЭС включает энергоблоки № 4, № 5, № 6 и № 7 с общей мощностью 3778 МВт. В конце 2024 года планируется развитие московской энергосистемы, включая строительство новых линий электропередачи, соединяющих столицу с Нововоронежской АЭС.