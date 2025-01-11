На Нововоронежской АЭС появится новый энергоблок к 2037 году

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров подчеркнул, что новый блок будет компенсировать мощности старых блоков, которые предстоит вывести из эксплуатации до 2040 года. Он добавил, что проект станет важным вкладом в обеспечение надежной энергогенерации для будущих поколений.