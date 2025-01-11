Под санкции США попал крупный порт в Приморье

В сентябре 2024 года в рамках Восточного экономического форума (18+) президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт запуску в работу угольного терминала в порту «Суходол». В начале октября 2024 года порт начал работу с импортными грузами — были приняты более 500 китайских автомобилей марок Haval и Changan. Для перевалки генеральных грузов, автомобилей, тяжелой грузовой техники и контейнеров предназначен причал № 3 порта.