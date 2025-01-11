Под санкции США попал крупный порт в Приморье

США внесли в санкционный список операторов морских портов ООО «Морской порт Суходол». В настоящее время порт в Шкотовском районе Приморского края в основном переваливает уголь на экспорт, готовится начать работу с контейнерами. Импортными грузами в порту стали китайские легковые автомобили, сообщает ИА PrimaMedia.
Строительство порта «Суходол» велось в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ.
В сентябре 2024 года в рамках Восточного экономического форума (18+) президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт запуску в работу угольного терминала в порту «Суходол». В начале октября 2024 года порт начал работу с импортными грузами — были приняты более 500 китайских автомобилей марок Haval и Changan. Для перевалки генеральных грузов, автомобилей, тяжелой грузовой техники и контейнеров предназначен причал № 3 порта.
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Проектная мощность перевалки угольного терминала составляет 12 млн тонн с возможностью последующего увеличения до 20 млн тонн в год. В перспективе на базе порта будет создан многофункциональный хаб с перегрузкой контейнеров, зерна и других генеральных грузов. Предусмотрены также мощности для сжиженного газа, метанола, минеральных удобрений и рыбный кластер.
По данным ЕГРЮЛ, владельцами ООО «Морской порт “Суходол”» (резидент Свободного порта Владивосток) являются АО «Междуречье» (Кемеровская область) — 25,01%, АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) — 24,79%, Михаил Федяев и Андрей Гридин — каждый по 25,1%.