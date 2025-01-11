Вучич: США потребовали от Сербии полностью вывести российский капитал из NIS

Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением о сложной ситуации, связанной с санкциями США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Эта компания является одной из крупнейших в стране и принадлежит российским структурам — «Газпрому» и «Газпром нефти» (совместно — 56,15%). Вучич отметил, что санкции были введены за несколько дней до смены администрации США, и назвал это «комплексной атакой на российские компании». Эта ситуация создает угрозу для энергетической безопасности Сербии и требует срочных действий, заявил президент.