Омская администрация признала аварийными два жилых дома

Речь идёт об общежитии на улице Молодогвардейская, 27, а также дом № 86 на 19-й Рабочей.
Согласно постановлению, жильцов этих зданий должны расселить не позже 31 декабря 2031 года. Это решение было принято после многочисленных обращений жителей общежития на Молодогвардейской, где в октябре 2024 года сообщили о трещинах в стенах, представляющих угрозу обрушения. Проблемы касались также работы систем водоснабжения и канализации, что стало основанием для уголовного дела, инициированного Следственным комитетом в ответ на обращения граждан.
Жильцы дома на 19-й Рабочей также выражали недовольство своим жильём, упоминая о частичном обрушении потолка в одной из квартир в марте 2024 года.
Теперь, после признания этих домов аварийными, властям предстоит решить вопросы с расселением и предоставить новые квартиры жильцам, которые долгое время жили в некомфортных условиях.