Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская администрация признала аварийными два жилых дома

Администрация Омска признала два жилых здания аварийными.

Речь идёт об общежитии на улице Молодогвардейская, 27, а также дом № 86 на 19-й Рабочей.

Согласно постановлению, жильцов этих зданий должны расселить не позже 31 декабря 2031 года. Это решение было принято после многочисленных обращений жителей общежития на Молодогвардейской, где в октябре 2024 года сообщили о трещинах в стенах, представляющих угрозу обрушения. Проблемы касались также работы систем водоснабжения и канализации, что стало основанием для уголовного дела, инициированного Следственным комитетом в ответ на обращения граждан.

Жильцы дома на 19-й Рабочей также выражали недовольство своим жильём, упоминая о частичном обрушении потолка в одной из квартир в марте 2024 года.

Теперь, после признания этих домов аварийными, властям предстоит решить вопросы с расселением и предоставить новые квартиры жильцам, которые долгое время жили в некомфортных условиях.

недвижимость