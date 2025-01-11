Омская администрация признала аварийными два жилых дома

Согласно постановлению, жильцов этих зданий должны расселить не позже 31 декабря 2031 года. Это решение было принято после многочисленных обращений жителей общежития на Молодогвардейской, где в октябре 2024 года сообщили о трещинах в стенах, представляющих угрозу обрушения. Проблемы касались также работы систем водоснабжения и канализации, что стало основанием для уголовного дела, инициированного Следственным комитетом в ответ на обращения граждан.