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Ташкентский метрополитен пополнился еще тремя современными поездами

Это уже вторая партия новых поездов, завезенных в столицу Узбекистана за последние 2 недели. Первая прибыла 31 декабря 2024 года. В праздничный день в вагонное депо метро были доставлены 3 новых состава из 12 вагонов.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В город Ташкент привезли 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщили в пресс-службе ГУП «Тошкент метрополитени».

Там отметили, что прежде чем перевозить пассажиров, поезда пройдут технические испытания, а уже потом встанут на рельсы. Это позволит сократить интервалы между прибытием поездов на станции, а также перегруженность вагонов в часы пик.

«В целях дальнейшего сокращения интервалов движения на линиях, эти составы в течение 9−10 дней подвергаются техническим испытаниям согласно установленным инструкциям, а затем выпускаются на линиях для обслуживания пассажиров».

говорится в сообщении

В пресс-службе рассказали, что в январе-феврале 2025 года планируется ввести еще 6 поезда метро.

«В результате этих плановых работ, планируется добиться обновления вагонного парка метрополитена и дальнейшего сокращения фиксированных интервалов времени», — добавили в пресс-службе подземки.

метро