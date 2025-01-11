Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана

Кроме того, за последние полтора года объем пассажирских авиаперевозок между двумя странами увеличился втрое. Так, если в августе 2023 года Ташкент и Дели соединяло 6 рейсов в неделю, то сегодня авиакомпании «Uzbekistan Airways» и «IndiGo» выполняют 18 рейсов в неделю по маршрутам Ташкент-Дели-Ташкент, Ташкент-Мумбай-Ташкент и Ташкент-Гоа-Ташкент. Ведется работа по расширению географии полетов и увеличению их частоты до 24 в неделю.