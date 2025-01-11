Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Перспективы строительства новых гостиниц в крупных городах Узбекистана, предоставления современных услуг туристам, совместного управления гостиничным хозяйством, а также сотрудничества в других сферах рассмотрены на встрече посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с управляющим директором индийской компании «IHCL» (The Indian Hotels Company Ltd.) Пунитом Чхатвалом, сообщает ИА «Дунё».
В ходе переговоров собеседники отметили, что многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Индией в последние годы последовательно укрепляется. Динамика развития взаимовыгодных отношений наглядно прослеживается, в том числе, в сфере туризма и гостеприимства. В частности, в 2023 году Узбекистан посетило около 50 тысяч туристов из Индии. По итогам 2024 года эта цифра превысила 80 тысяч человек.
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Кроме того, за последние полтора года объем пассажирских авиаперевозок между двумя странами увеличился втрое. Так, если в августе 2023 года Ташкент и Дели соединяло 6 рейсов в неделю, то сегодня авиакомпании «Uzbekistan Airways» и «IndiGo» выполняют 18 рейсов в неделю по маршрутам Ташкент-Дели-Ташкент, Ташкент-Мумбай-Ташкент и Ташкент-Гоа-Ташкент. Ведется работа по расширению географии полетов и увеличению их частоты до 24 в неделю.
«Эта позитивная динамика в сфере туризма создает благоприятные возможности и условия для предпринимателей обеих стран для совместной реализации новых проектов», — отметили собеседники.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации компании «IHCL» в Узбекистан для определения совместных партнерских проектов на местах.