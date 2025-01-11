Вырастут тарифы и стоимость проезда. Новые цены, льготы и законы 2025 года

«АиФ-Прикамье» подготовил список некоторых новшеств 2025 г., которые заготовили для нас с вами законотворцы и чиновники.
Рост тарифов.
Как известно, стоимость проезда в общественном транспорте города Перми можно повышать только раз в год. И в 2025 году это случится весной.
Ещё 27 ноября 2024 года глава краевой столицы Эдуард Соснин подписал документ об индексации тарифа на проезд — с 15 апреля 2025 года базовая стоимость билета вырастет с 37 до 40 рублей.
Запланировали городские власти и последующие изменения цен. Так, в апреле 2026 года билет на автобус или трамвай подорожает до 43 рублей, а в апреле 2027 года — до 46 рублей.
Подорожают и услуги ЖКХ. На 2025 год для Пермского края установлен предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги — то есть совокупная плата по всем квитанциям (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, газ, электричество и вывоз ТКО) не может вырасти более чем на 21,1%.
В 2024 году во всей России ввели разделение потребителей электроэнергии на три диапазона в зависимости от того, сколько домохозяйство потребляет в месяц. Чем больше потребление, тем дороже свет. Большая часть жителей Прикамья попадает в первый диапазон, самый «дешёвый». В нём тариф в 2025 году вырастет на 12,3%. Иными словами, с 1 июля 2025 года жители сельской местности и горожане с электроплитами будут платить 4,57 рубля за кВт∙ч, а городские жители с газовыми плитами — 6,18 рубля за кВт∙ч.
Тарифы на тепло, а также водоснабжение и водоотведение устанавливают для каждой ресурсоснабжающей организации в отдельности. К примеру, жители Перми с 1 июля за один кубометр холодной воды вместо 41,45 рубля будут платить компании «Новогор-Прикамье» уже 48,91 рубля, а за водоотведение — 43,01 рубля вместо 36,45 рубля. А вот для некоторых жителей Пермского муниципального округа, кстати, водоотведение даже подешевеет — к примеру, в деревнях Чуваки и Косотурихе.
Заметнее всего подорожает вывоз мусора: с 1 июля 2025 года тариф для жителей многоквартирных домов составит 186,39 рубля с человека (вместо 118,05 рубля), а для жителей частных домов — 218,63 рубля с человека (вместо 138,51 рубля). В Министерстве тарифного регулирования Прикамья подчёркивают, что при этом повышении учтены изменения тарифов на остальные коммунальные услуги, чтобы совокупный рост не превышал тот самый предельный индекс в 21,1%.
В Минтарифов напоминают: если расходы на «коммуналку» превышают 22% от совокупного дохода семьи, можно через МФЦ или «Госуслуги» обратиться в органы соцзащиты за субсидией по оплате ЖКУ.
Стипендии и выплаты.
С 1 января 2025 года увеличится размер именных стипендий для аспирантов, которые очно учатся по приоритетным для научно-технологического развития Прикамья программам и при этом трудоустроены в вузе или научной организации. Вместо 8 050 рублей они будут получать 30 тысяч рублей ежемесячно.
Чтобы дополнительно мотивировать будущих педагогов тех специальностей, которые особенно нужны региону, вводят дополнительные выплаты для студентов-целевиков. По направлению «образование и педагогические науки» по профилям «математика», «физика», «химия», «информатика» и «биология» ребята будут получать по 10 тысяч рублей в месяц. Эти дополнительные стипендии будут выплачивать с 1 сентября 2025 года.
«Это будет хорошее подспорье для того, чтобы ребята, выпускники школ, больше обращали внимание на педагогические специальности», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Новые меры финансовой поддержки предусмотрены и для молодых родителей. Они коснутся семей двух категорий: студентов и участников СВО.
Жительницы Пермского края, состоящие в браке с участником специальной военной операции или проходящие обучение (причём как в вузе, так и в ссузе), могут обратиться за единовременной выплатой. Главное — успеть до того, как ребёнку исполнится три года.
Размер такой выплаты составит 134 650 рублей.
Без наливаек.
Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В законе два важных нововведения.
Во-первых, продавать пиво и пивные напитки, а также сидр, пyаpе и медовухи можно будет только в заведениях строго определённых видов — в ресторанах, барах, кафе и буфетах. При этом находиться они могут и в жилых домах, но есть важная деталь, о которой речь пойдёт ниже.
В ночное время — с 22.00 до 8.00 — в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, любую алкогольную продукцию продавать нельзя. Единственное исключение — рестораны.
Закон о наливайках начнёт действовать с 1 марта 2025 г.
Большие автобусы.
В этом году по Перми снова поедут автобусы-гармошки. Машины длиной 18,5 м и вместимостью 180 человек должны решить проблему с давкой в городском общественном транспорте, образовавшуюся на фоне дефицита водителей.
Изначально новые автобусы собирались выпустить на линии в июле 2025 г., однако мэр Перми Эдуард Соснин решил, что лета дожидаться не стоит: «гармошки» должны начать работу на некоторых маршрутах уже в феврале.