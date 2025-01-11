Вырастут тарифы и стоимость проезда. Новые цены, льготы и законы 2025 года

В 2024 году во всей России ввели разделение потребителей электроэнергии на три диапазона в зависимости от того, сколько домохозяйство потребляет в месяц. Чем больше потребление, тем дороже свет. Большая часть жителей Прикамья попадает в первый диапазон, самый «дешёвый». В нём тариф в 2025 году вырастет на 12,3%. Иными словами, с 1 июля 2025 года жители сельской местности и горожане с электроплитами будут платить 4,57 рубля за кВт∙ч, а городские жители с газовыми плитами — 6,18 рубля за кВт∙ч.