В Беларуси запретили отечественный порошок для стирки. Какой именно и за что

Специалисты проверили порошок, и оказалось, что его пенообразующая способность при норме не более 180 мм составила 199±5 мм. Это значит, что им не следует стирать в машинах с фронтальной загрузкой. При этом на маркировке порошка указано, что его можно использовать для машин любого типа.