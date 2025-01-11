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В Беларуси запретили отечественный порошок для стирки. Какой именно и за что

В Беларуси запретили продавать порошок April Evolution автомат color protection. Его выпускает парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» в Могилевской области. Порошок появился﻿ в списке опасной продукции.

Специалисты проверили порошок, и оказалось, что его пенообразующая способность при норме не более 180 мм составила 199±5 мм. Это значит, что им не следует стирать в машинах с фронтальной загрузкой. При этом на маркировке порошка указано, что его можно использовать для машин любого типа.

Помимо этого, показатель моющей способности при норме не менее 85% составил 79,8%.

Предписание выдали 30 декабря 2024 года. Запрет вступил в силу с 11 января 2025-го.

В прошлом году в Беларуси был запрет на продажу моющего средства Diva от барановичского предприятия «Бархим». Там вопросы также возникли к показателю «пенообразующая способность». Запрет действовал с 12 июля по 1 октября 2024-го.