В Беларуси запретили отечественный порошок для стирки. Какой именно и за что

Специалисты проверили порошок, и оказалось, что его пенообразующая способность при норме не более 180 мм составила 199±5 мм. Это значит, что им не следует стирать в машинах с фронтальной загрузкой. При этом на маркировке порошка указано, что его можно использовать для машин любого типа.
Помимо этого, показатель моющей способности при норме не менее 85% составил 79,8%.
Предписание выдали 30 декабря 2024 года. Запрет вступил в силу с 11 января 2025-го.
В прошлом году в Беларуси был запрет на продажу моющего средства Diva от барановичского предприятия «Бархим». Там вопросы также возникли к показателю «пенообразующая способность». Запрет действовал с 12 июля по 1 октября 2024-го.