Растут тарифы — дорожают кредиты: Нацбанк Молдовы значительно повысил базовую ставку

«В основу решения легли анализ и оценка последней макроэкономической информации, связанной с внешней и внутренней средой, в частности с перспективами ускорения инфляции на фоне повышения внутренних тарифов на газ, тепло- и электроэнергию, в декабре 2024 года и январе 2025 года».