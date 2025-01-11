Растут тарифы — дорожают кредиты: Нацбанк Молдовы значительно повысил базовую ставку

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Кредиты в Молдове подорожают: Национальный банк страны (НБМ) повысил базовую ставку на 56%, решение было принято в четверг.
Как сообщили в НБМ, базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежной политики, теперь составит не 3,6%, а 5,6% годовых. Решение Исполнительный комитет банка принял единогласно.
Процентная ставка по кредитам overnight теперь установлена на уровне 7,6% годовых (ранее — 5,6%), по депозитам overnight — 3,6% годовых (1,6%), а по операциям repo — 5,85% (3,85%).
Отметим, что заседание было внеочередным, его созыв НБМ обусловил «необходимостью настройки денежной политики для смягчения давления на инфляционный процесс в контексте недавнего повышения тарифов».
«В основу решения легли анализ и оценка последней макроэкономической информации, связанной с внешней и внутренней средой, в частности с перспективами ускорения инфляции на фоне повышения внутренних тарифов на газ, тепло- и электроэнергию, в декабре 2024 года и январе 2025 года».
Нацбанк также обращает внимание на неизбежный рост инфляции, связанный с ростом тарифов.
«Резкий рост цен на энергоносители создаст дополнительное инфляционное давление на инфляционный процесс с точки зрения издержек производства и цен, а также инфляционных ожиданий со стороны домохозяйств и экономических агентов», — заявили в банке.
В НБМ также уверены, что годовой уровень инфляции будет оставаться выше верхней границы коридора изменений в ±1,5 процентных пункта от целевого показателя инфляции в 5,0% в течение нескольких кварталов 2025 года.
«Так, повышение базовой ставки направлено на смягчение побочных эффектов от изменения регулируемых ставок на инфляцию и закрепление инфляционных ожиданий с целью вернуть годовой уровень потребительских цен обратно в коридор отклонения от целевого уровня инфляции в разумные сроки», — подчеркнули в НБМ.
По данным Нацбюро статистики, годовая инфляция в декабре 2024 года достигла 7%.