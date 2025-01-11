В Омской области в этом году отремонтируют три моста

Двадцать дорог и три моста планируют отремонтировать в Омской области в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в этом году в Омске отремонтируют пять магистралей. Ещё 15 дорог отремонтируют в районах Омской области. Общая протяжённость участков, где появится новый асфальт, 143 километра.
В планах ремонта на 2025 год — три моста. Это мостовые сооружения Муромцевского, Усть-Ишимского и Большеуковского районов.
В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на территории региона отремонтировали 27 дорог и 4 путепровода в Омском, Калачинском, Называевском, Марьяновском районах.
Ранее мы писали, что из-за плохого состояния дороги в Шербакульском районе отменили автобусный рейс. Без транспортного сообщения с областным центром остались жители 10 сёл.