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Санаторий «Автомобилист» опечатали из-за загрязнения экологии

Борский городской суд приостановил работу санатория «Автомобилист» на 60 дней, сообщает издание «Ъ-Приволжье».

Проверка инспекторов Росприроднадзора показала, что санаторий, расположенный рядом с поселком Октябрьский, сбрасывает отходы в болотистую местность. Анализ проб сточных вод выявил превышение допустимых уровней загрязнения.

В результате контролирующие органы привлекли ОАО «Санаторий “Автомобилист” к административной ответственности. По словам акционера Валерия Дурандина, приставы уже опечатали здания санатория, так как судья решил, что штраф должен быть исполнен немедленно. Владелец опасается, что длительное прекращение деятельности приведет к закрытию “Автомобилиста” и банкротству компании.