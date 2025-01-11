Санаторий «Автомобилист» опечатали из-за загрязнения экологии

Проверка инспекторов Росприроднадзора показала, что санаторий, расположенный рядом с поселком Октябрьский, сбрасывает отходы в болотистую местность. Анализ проб сточных вод выявил превышение допустимых уровней загрязнения.
В результате контролирующие органы привлекли ОАО «Санаторий “Автомобилист” к административной ответственности. По словам акционера Валерия Дурандина, приставы уже опечатали здания санатория, так как судья решил, что штраф должен быть исполнен немедленно. Владелец опасается, что длительное прекращение деятельности приведет к закрытию “Автомобилиста” и банкротству компании.