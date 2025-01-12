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Поставки муки из Красноярского края за границу растут

КРАСНОЯРСК, 11 января, ФедералПресс. Красноярский край в прошлом году поставил за рубеж 460 тысяч тонн агропродукции, включая свыше 12 тысяч тонн муки. Это на 20% больше плана, обозначенного национальный проектом «Международная кооперация и экспорт», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Край активно экспортирует зерновые и семена рапса. Регион зарекомендовал себя в отгрузках качественного сельхозсырья. В трехлетней перспективе особые акценты мы делаем на увеличении перерабатывающих мощностей и экспорте готовой продукции. Поэтому в числе важнейших задач — поиск новых перспективных направлений сбыта», — рассказали в правительстве.

В частности, мука выпускается на 24 предприятиях Красноярского края в объеме 425 тысяч тонн в год. Основные направления поставок за последние два года: КНР, КНДР, Монголия, Грузия, Киргизия, Южная Осетия.

Накануне представители регионального Минсельхоза принимали гостей из компании China National Fuel, заинтересованной в расширении поставок этой продукции в КНР.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что красноярские агрокооперативы получат господдержку на покупку скота.

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