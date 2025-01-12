Поставки муки из Красноярского края за границу растут

КРАСНОЯРСК, 11 января, ФедералПресс. Красноярский край в прошлом году поставил за рубеж 460 тысяч тонн агропродукции, включая свыше 12 тысяч тонн муки. Это на 20% больше плана, обозначенного национальный проектом «Международная кооперация и экспорт», рассказали в пресс-службе регионального правительства.