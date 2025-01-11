Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске будут выпускать мясо с легко усваиваемым белком

Производство полезных мясных снеков планирует запустить аспирантка ОмГТУ.

Источник: Комсомольская правда

Аспирантка ОмГТУ Ксения Аракчеева планирует в промышленном масштабе наладить выпуск необычной мясной продукции. В основу разработки рецептуры мясных снеков легли научные разработки Аракчеевой. Девушка работает над повышением содержания белка в мясных снеках, обогащением продукции витаминами. Также разработчик стремится достигнуть максимальной степени усвояемости белка.

Как сообщает «Город55», аспирантка ОмГТУ уже зарегистрировала фирму, которая будет производить эту продукцию. Реализовывать ее планируется через маркетплейсы, на большой рынок девушка планирует выйти уже в этом году.