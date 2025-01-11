В Омске будут выпускать мясо с легко усваиваемым белком

Аспирантка ОмГТУ Ксения Аракчеева планирует в промышленном масштабе наладить выпуск необычной мясной продукции. В основу разработки рецептуры мясных снеков легли научные разработки Аракчеевой. Девушка работает над повышением содержания белка в мясных снеках, обогащением продукции витаминами. Также разработчик стремится достигнуть максимальной степени усвояемости белка.
Как сообщает «Город55», аспирантка ОмГТУ уже зарегистрировала фирму, которая будет производить эту продукцию. Реализовывать ее планируется через маркетплейсы, на большой рынок девушка планирует выйти уже в этом году.