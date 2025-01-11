В Татарстане до 24,5 тысячи рублей повысили пенсии для работающих пенсионеров

Повышение на 7,3% коснулось более миллиона татарстанских пенсионеров. Индексация для работающих пожилых лиц увеличилась впервые за последние почти десять лет.
Работающий пенсионер после увольнения получит повышение пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. В настоящее время в регионе числится более 800 тысяч неработающих пенсионеров.
Напомним, в Татарстане в 2025 году повысят выплаты детям-сиротам и субсидии пенсионерам. Также это коснется ветеранов труда, тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий.