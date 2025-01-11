АО «Молдовагаз» готово закупить газ для Приднестровья, но при некоторых условиях — Чебан

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. У приднестровского предприятия «Тираспольтрансгаз» нет лицензии для закупок газа, АО «Молдовагаз» может произвести такие закупки, при условии оплаты за них в молдавских леях, заявил врио главы предприятия Вадим Чебан.
«Вопрос закупки природного газа со стороны “Тираспольтрансгаза” не связан с валютными операциями, проблема лежит в плоскости получения лицензии на поставку, такой возможности у компании не имеется в силу сложившейся ситуации. АО “Молдовагаз” готов закупить природный газ по рыночным ценам для “Тираспольтрансгаз”, при условии оплаты поставок в молдавских леях».
Он также сообщил, что с ноября 2021 года по май 2022 года ООО «Тираспольтрансгаз» «успешно оплачивало через АО “Молдовагаз” все счета по транспортировке дополнительных объемов газа по территории Украины, согласно контракта с ПАО “Газпром”.
«Таким образом, за покупку газа можно и нужно платить в молдавских леях, опыт у ООО “Тираспольтрансгаз” в этом вопросе есть», — утверждает Чебан.
Ранее руководство Приднестровья заявило, что для реальной помощи региону Кишинев должен разблокировать внешнеэкономическую деятельность и счета приднестровских предприятий в молдавских банках.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней был объявлен режим ЧС в экономике, который впоследствии продлили до 8 февраля.