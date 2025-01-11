АО «Молдовагаз» готово закупить газ для Приднестровья, но при некоторых условиях — Чебан

«Вопрос закупки природного газа со стороны “Тираспольтрансгаза” не связан с валютными операциями, проблема лежит в плоскости получения лицензии на поставку, такой возможности у компании не имеется в силу сложившейся ситуации. АО “Молдовагаз” готов закупить природный газ по рыночным ценам для “Тираспольтрансгаз”, при условии оплаты поставок в молдавских леях».