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На Среднем Урале появятся новые кемпинги и парковки для туристов

В Свердловской области станет больше кемпингов, заправочных станций и парковочных зон для туристов.

Программу развития автомобильного туризма в регионе до 2030 года утвердил губернатор Евгений Куйвашев.

Документ разработан для увеличения туристического потока, повышения качества придорожного сервиса и доступа к туристическим объектам, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

План мероприятий включает: создание условий для увеличения количества кемпингов и кемпстоянок, разработку рекомендаций для объектов дорожного и придорожного сервиса, создание парковок вблизи туристических объектов, обеспечение мобильной связью и интернет-соединением приоритетных для туризма направлений, а также развитие сети туристско-рекреационных троп.

туризм и отдых