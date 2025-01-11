На Среднем Урале появятся новые кемпинги и парковки для туристов

План мероприятий включает: создание условий для увеличения количества кемпингов и кемпстоянок, разработку рекомендаций для объектов дорожного и придорожного сервиса, создание парковок вблизи туристических объектов, обеспечение мобильной связью и интернет-соединением приоритетных для туризма направлений, а также развитие сети туристско-рекреационных троп.