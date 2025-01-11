Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда опубликовали список дворов, которые отремонтируют в 2025 году

Пока запланированы работы на 12 объектах.

Власти подготовили список дворов, которые планируют благоустроить в 2025 году. Точная стоимость работ станет известна после проведения торгов по выбору подрядчиков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии подчеркнули, что в программе возможны незначительные изменения. Сейчас в проект включили восемь дворовых территорий, которые приведут в порядок за счёт средств городского бюджета.

В 2025 году запланированы работы по следующим адресам:

— Колёсная, 6,

— Нарвская, 62,

— Пионерская, 24−26,

— Маяковского, 13−19,

— Огарёва, 36,

— Кирова, 25−27,

— Красносельская, 18,

— Грибоедова, 13−19.

Также рассчитывают отремонтировать четыре территории, прилегающие к нескольким многоквартирным домам:

— переулок Карташева, 16−18;

— Комсомольская, 33−35;

— набережная Трибуца, 53, 55−65, 67;

— Емельянова, 84А, 86А, 88А.

В 2024 году в Калининграде по двум программам планировали отремонтировать 16 дворовых территорий. На эти работы выделяли 162 миллиона рублей. Благоустройство трёх территорий перенесли на 2025 год.

ЖКХ