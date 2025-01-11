Власти Калининграда опубликовали список дворов, которые отремонтируют в 2025 году

Власти подготовили список дворов, которые планируют благоустроить в 2025 году. Точная стоимость работ станет известна после проведения торгов по выбору подрядчиков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В мэрии подчеркнули, что в программе возможны незначительные изменения. Сейчас в проект включили восемь дворовых территорий, которые приведут в порядок за счёт средств городского бюджета.
В 2025 году запланированы работы по следующим адресам:
— Колёсная, 6,
— Нарвская, 62,
— Пионерская, 24−26,
— Маяковского, 13−19,
— Огарёва, 36,
— Кирова, 25−27,
— Красносельская, 18,
— Грибоедова, 13−19.
Также рассчитывают отремонтировать четыре территории, прилегающие к нескольким многоквартирным домам:
— переулок Карташева, 16−18;
— Комсомольская, 33−35;
— набережная Трибуца, 53, 55−65, 67;
— Емельянова, 84А, 86А, 88А.
В 2024 году в Калининграде по двум программам планировали отремонтировать 16 дворовых территорий. На эти работы выделяли 162 миллиона рублей. Благоустройство трёх территорий перенесли на 2025 год.