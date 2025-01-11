Доллар стал дешевле на Br0,0077 — его курс составил Br3,4719 за $1.Курс юаня стал ниже на Br0,0041 и составил Br4,742 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0067 и составил Br3,4055 за 100 российских рублей.
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 11 января укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0077 — его курс составил Br3,4719 за $1.Курс юаня стал ниже на Br0,0041 и составил Br4,742 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0067 и составил Br3,4055 за 100 российских рублей.