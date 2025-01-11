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Белорусский рубль на торгах 11 января укрепился к основным валютам

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 11 января укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Доллар стал дешевле на Br0,0077 — его курс составил Br3,4719 за $1.Курс юаня стал ниже на Br0,0041 и составил Br4,742 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0067 и составил Br3,4055 за 100 российских рублей.

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