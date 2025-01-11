Выплаты юбилярам семейной жизни расширили в Нижегородской области

Об этом в своем телеграмм-канале написал Игорь Седых — министр социальной политики Нижегородской области.
Ранее, на пособие в 10 тысяч рублей претендовали супружеские пары, которые прожили вместе 50, 60 и 70 лет. Как отмечает Седых, теперь за выплатами смогут обратиться и те, чей брак отметил юбилей в 55 и 65 лет.
Напомним, что новые правила вступили в силу с 1 января 2025 года. Обязательными условиями их выполнения является наличие у обоих супругов регистрации в Нижегородской области, которой не менее 10 лет и отсутствие разводов.
Для того, чтобы получить выплату, нужно обратиться в клиентскую службу управления соцзащиты населения по месту жительства.