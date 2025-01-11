Выплаты юбилярам семейной жизни расширили в Нижегородской области

Ранее, на пособие в 10 тысяч рублей претендовали супружеские пары, которые прожили вместе 50, 60 и 70 лет. Как отмечает Седых, теперь за выплатами смогут обратиться и те, чей брак отметил юбилей в 55 и 65 лет.