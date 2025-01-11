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«Бузачи Нефть» выплатила за ущерб государству 270 млн тенге

Всего компанию обязали возместить 2,2 млрд тенге.

Источник: Бузачи Нефть выплатила за ущерб государству 270 млн тенге

ТОО «Бузачи Нефть» выплатила первый платеж на сумму 270 млн тенге в счет погашения экономического ущерба государству, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

«По акту надзора природоохранной прокуратуры Мангистауской области приняты меры, направленные на возмещение недропользователем “Бузачи Нефть” экономического ущерба государству в размере 2,2 млрд тенге, нанесенного из-за сжигания газа. Оплата указанной суммы будет осуществляться в рассрочку, согласованную с министерством энергетики. 17 декабря 2024 года осуществлен первый платеж на сумму 270 млн тенге», — пояснили в прокуратуре.

Ранее «Бузачи Нефть» за нарушение экологических норм оштрафовали на 362 млн тенге, сумма оплачена в полном объеме.