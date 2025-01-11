«Бузачи Нефть» выплатила за ущерб государству 270 млн тенге

«По акту надзора природоохранной прокуратуры Мангистауской области приняты меры, направленные на возмещение недропользователем “Бузачи Нефть” экономического ущерба государству в размере 2,2 млрд тенге, нанесенного из-за сжигания газа. Оплата указанной суммы будет осуществляться в рассрочку, согласованную с министерством энергетики. 17 декабря 2024 года осуществлен первый платеж на сумму 270 млн тенге», — пояснили в прокуратуре.