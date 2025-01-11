Ожидается снижение потребления электроэнергии правобережной Молдовой

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Потребности правобережной Молдовы в электроэнергии на субботу обеспечены, сообщили в госпредприятии Energocom.
Компания зарезервировала коммерческие мощности на румынской границе, чтобы покрыть все потребности правого берега Днестра в электроэнергии на 11 января.
«Согласно прогнозам, представленным производителями и дистрибьюторами, потребление в правобережной Молдове в субботу января ожидается на 2% ниже, чем днем ранее, 10 января», — сообщили в АО Energocom.
Таким образом, в дополнение к электроэнергии, вырабатываемой местными тепловыми станциями и установками возобновляемой энергии, остальная часть спроса будет покрываться за счет импорта по двусторонним контрактам или на бирже.
Ранее в Energocom сообщили, что компания за первые 10 дней 2025 года закупила в общей сложности около 137 тысяч МВт*ч электроэнергии по средневзвешенной цене 110,83 евро за 1 МВт*ч. Таким образом, всего на закупку электроэнергии было затрачено более 15 миллионов евро.
По данным компании, за первые 10 дней января доля поставок от теплоэлектроцентралей составила 30,33%, покупок на бирже OPCOM — 25,65%, по двусторонним контрактам — 31,86%, а остальные объемы составила электроэнергия, получаемая из возобновляемых источников.
Напомним, до начала нынешнего энергетического кризиса, связанного с прекращением транзита российского газа, Energocom закупала электроэнергию у МолдГРЭС по цене 66 долларов за МВт*ч.
С начала года, когда Молдавская ГРЭС прекратила поставки электроэнергии на правый берег, потребление в регионе обеспечивается в основном за счет импорта энергоносителя из Румынии.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней был объявлен режим ЧС в экономике, который впоследствии продлили до 8 февраля.