Ожидается снижение потребления электроэнергии правобережной Молдовой

Ранее в Energocom сообщили, что компания за первые 10 дней 2025 года закупила в общей сложности около 137 тысяч МВт*ч электроэнергии по средневзвешенной цене 110,83 евро за 1 МВт*ч. Таким образом, всего на закупку электроэнергии было затрачено более 15 миллионов евро.