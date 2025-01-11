Десять лучших застройщиков назвали в Новосибирске

1. ГК Расцветай — 20 место в общероссийском рейтинге;

2. ГК СМСС — 78 место в общероссийском рейтинге;

3. ГК Первый строительный фонд — 155 место в общероссийском рейтинге;

4. ГК КПД-ГАЗСТРОЙ — 158 место в общероссийском рейтинге;

5. ГК ВИРА ГРУПП — 200 место в общероссийском рейтинге;

6. Группа Мета — 210 место в общероссийском рейтинге;

7. Энергомонтаж — 221 место в общероссийском рейтинге;

8. ГК SG Development — 228 место в общероссийском рейтинге;

9. СЗ Дар — 266 место в общероссийском рейтинге;

10. SD GROUP — 295 место в общероссийском рейтинге.