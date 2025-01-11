Десять лучших застройщиков назвали в Новосибирске

В Новосибирске назвали лучших застройщиков по итогам 2024 года. Рейтинг опубликован на сайте Единого ресурса застройщиков, список составлен на данных Единой информационной системы жилищного строительства.
Так, топ-10 застройщиков по объему текущего строительства (всего 97 застройщиков):
1. ГК Расцветай — 20 место в общероссийском рейтинге;
2. ГК СМСС — 78 место в общероссийском рейтинге;
3. ГК Первый строительный фонд — 155 место в общероссийском рейтинге;
4. ГК КПД-ГАЗСТРОЙ — 158 место в общероссийском рейтинге;
5. ГК ВИРА ГРУПП — 200 место в общероссийском рейтинге;
6. Группа Мета — 210 место в общероссийском рейтинге;
7. Энергомонтаж — 221 место в общероссийском рейтинге;
8. ГК SG Development — 228 место в общероссийском рейтинге;
9. СЗ Дар — 266 место в общероссийском рейтинге;
10. SD GROUP — 295 место в общероссийском рейтинге.
Топ-10 застройщиков по объему ввода жилья выглядит следующим образом:
1. ГК Расцветай — 26 место в общероссийском рейтинге;
2. ГК КПД-ГАЗСТРОЙ — 87 место в общероссийском рейтинге;
3. Энергомонтаж — 111 место в общероссийском рейтинге;
4. ГК ВИРА ГРУПП — 116 место в общероссийском рейтинге;
5. ГК ДИСКУС — 119 место в общероссийском рейтинге;
6. ГК Первый строительный фонд — 167 место в общероссийском рейтинге;
7. Фонд защиты участников долевого строительства НСО — 212 место в общероссийском рейтинге;
8. Группа Мета — 213 место в общероссийском рейтинге;
9. ГК СМСС — 217 место в общероссийском рейтинге;
10. Интеграл — 239 место в общероссийском рейтинге.