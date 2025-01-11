Годовая инфляция в декабре в Молдове достигла 7%, в том числе из-за подорожания газа

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Средние потребительские цены за последние 12 месяцев в Молдове выросли на 7%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
Рост цен с декабря 2023 года по декабрь 2024-го зафиксирован на продовольственные товары — на 7,2%, непродовольственные товары — на 4,5% и услуги, оказываемые населению — на 10,5%.
Наибольшее влияние на рост потребительских цен за год оказали стоимость природного газа и рост цен на овощи и фрукты.
Так, за 12 месяцев в Молдове овощи подорожали на 29,14%, фрукты — на 25,38%, яйца — на 16,9%, растительное масло — на 4,91%, молоко и молочные продукты — на 3,54.
Что касается поставляемых потребителям энергоресурсов, то природный газ подорожал с декабря 2023 по декабрь 2024-го на 27,59%, центральное отопление — на 18,185, питьевая вода и канализация — на 15,5%. В целом рост услуг ЖКХ составил 14,04%.
Стоимость медицинских услуг взлетела на 22,98%, общепит подорожал на 6,79%.
Что касается непродовольственных товаров, то сильнее всего подорожали лекарства — на 8,11%, готовая одежда и обувь (5,63% и 7,08% соответственно). На 3,94% стали дороже стройматериалы.
Отметим, что Нацбанк прогнозировал годовую инфляцию в 2023-м в Молдове на уровне 5%.