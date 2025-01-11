В Ростовской области увеличили минимальный размер оплаты труда

В Ростовской области с 1 января 2025 года подняли минимальный размер оплаты труда. Соответствующее решение приняли власти региона.
Теперь МРОТ составляет 22 440 рублей. Напомним в прошлом году этот показатель достигал 19 242 рублей.
Также на Дону вступила в силу норма, по которой соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты должно составлять не ниже 48%. К 2030 году сумму МРОТ планируют довести до 35 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в 2025 году в регионе замедлятся темпы роста зарплат.