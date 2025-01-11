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В Ростовской области увеличили минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда в Ростовской области подняли до 22 440 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 января 2025 года подняли минимальный размер оплаты труда. Соответствующее решение приняли власти региона.

Теперь МРОТ составляет 22 440 рублей. Напомним в прошлом году этот показатель достигал 19 242 рублей.

Также на Дону вступила в силу норма, по которой соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты должно составлять не ниже 48%. К 2030 году сумму МРОТ планируют довести до 35 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2025 году в регионе замедлятся темпы роста зарплат.