Время веерных отключений в Приднестровье сократят до трех часов в сутки

Водоканал начинает подвозить воду в те приднестровские сёла, где чаще всего случается нехватка воды из-за веерных отключений электроэнергии. Уточняется, что при отсутствии электричества насосные станции работать не могут. А при возобновлении его подачи на запуск насосов и прокачку воды требуется время, не меньше часа. Потому вода возвращается к потребителям с задержкой. Чаще всего такие проблемы возникают в нескольких сёлах Слободзейского района. Временно пропадает вода на верхних этажах девятиэтажек в Днестровске и Бендерах. Жильцов просят заблаговременно делать запасы воды.