Время веерных отключений в Приднестровье сократят до трех часов в сутки

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв — Sputnik. Оперштаб Приднестровья сообщил, что в воскресенье, 12 января, в регионе время веерных отключений будет единоразово сокращено до трех часов.
Это стало возможным после запуска когенерационной станции «Тиротекс-энерго».Она дала дополнительные 10−15 МВт электроэнергии к уже имеющимся 150 МВт от МГРЭС и Дубоссарской ГЭС.
В таком формате регион будет жить до следующей недели. Если система выдержит, то к двукратным отключениям электричества возвращаться не будут.
«Сейчас самое важное — это сохранить стабильную работу предприятий, которые генерируют электроэнергию. Если они зайдут в аварийный режим, это будет другой этап энергокризиса. И очень сложный для граждан».
Ранее, напомним, отключения достигли восьми часов в сутки и проводились дважды в день по четыре часа.
Оперштаб Приднестровья продолжает своевременно информировать граждан о ситуации.
Электро- и теплоснабжение
Из-за перебоев в электроснабжении в Приднестровье не прекращаются аварии, энергетики работают фактически нон-стоп.
Так, 10 января в электросети поступило 90 обращений о сбоях в электроснабжении, из-за которых без света остались 1 311 человек. Однако 32 бригады мастеров, в распоряжении которых было две единицы спецтехники, восстановили подачу электроэнергии в дома.
Аварии происходят и на теплосетях: только за сутки отмечено 59 повреждений на внутридомовых сетях и два — на внутриквартальных трубопроводах. Все аварии были устранены в короткий срок.
Население отапливается как может: растут отравления угарным газом
Во всех городах и районах Приднестровья производится обширная работа по заготовке дров. Администрации и лесхозы за время ЧП в энергетике заготовили свыше 7,4 тысячи складометров.
Однако растет и печальная статистика. С начала года в Приднестровье угарным газом при использовании газовых колонок отравились девять человек, один погиб.
Правила безопасности при веерных отключениях, использовании газовых колонок и печей населению разъясняют инспекторы по ЧС. Согласно статистике МВД, с 4 января проведено уже около пяти тысяч бесед.
Водоснабжение
Водоканал начинает подвозить воду в те приднестровские сёла, где чаще всего случается нехватка воды из-за веерных отключений электроэнергии. Уточняется, что при отсутствии электричества насосные станции работать не могут. А при возобновлении его подачи на запуск насосов и прокачку воды требуется время, не меньше часа. Потому вода возвращается к потребителям с задержкой. Чаще всего такие проблемы возникают в нескольких сёлах Слободзейского района. Временно пропадает вода на верхних этажах девятиэтажек в Днестровске и Бендерах. Жильцов просят заблаговременно делать запасы воды.
Транспорт
Оперштаб сообщает, что общественный транспорт в Приднестровье продолжает работать штатно: в Тирасполе на линии находится 20 троллейбусов и 95 маршрутных такси (на 14 меньше, чем днем ранее).
По расписанию ходят в Бендерах 19 троллейбусов, 43 маршрутки и семь автобусов. В районах Приднестровья практически все маршруты, включая социально значимые, выполняются в полном объеме. Проблемы возникли в в Каменском районе, там в село Хрустовая выполнена половина (три из шести) запланированных рейсов, на один из местных маршрутов вышли только два из шести рейсов. На последней линии работала одна маршрутка из двух предусмотренных.
Режим ЧС в энергетике был введен в Приднестровье 11 декабря сроком на 30 дней. В настоящее время он продлен до 8 февраля.