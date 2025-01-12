Эксперты рассказали, где в России самая дешевая и самая дорогая электроэнергия

Ангарский каскад ГЭС обеспечивают стабильное и относительно недорогое производство энергии в Иркутской области, уточнил гендиректор Zapusk Group Алексей Равинский. При этом он обратил внимание, что низкие тарифы в этом регионе только для населения. «Заводы, бизнесы, торговые сети и другие предприятия потребляют больше энергии, чем домохозяйства, поэтому для них тарифы могут быть в 1,5−2 раза выше», — пояснил он.