Эксперты рассказали, где в России самая дешевая и самая дорогая электроэнергия

Так, самая дешевая электроэнергия в Иркутской области, где она стоит 1,58 рубля за киловатт-час в городе и 1,106 рубля за киловатт-час в сельской местности, говорит юрист Виталий Рогожкин. Это связано с наличием в регионе целого каскада гидростанций, которые вырабатывают энергию самым экономически выгодным способом, пояснил он.
Ангарский каскад ГЭС обеспечивают стабильное и относительно недорогое производство энергии в Иркутской области, уточнил гендиректор Zapusk Group Алексей Равинский. При этом он обратил внимание, что низкие тарифы в этом регионе только для населения. «Заводы, бизнесы, торговые сети и другие предприятия потребляют больше энергии, чем домохозяйства, поэтому для них тарифы могут быть в 1,5−2 раза выше», — пояснил он.
По словам Равинского, к регионам с относительно низкими тарифами на электроэнергию также относятся республики Дагестан и Хакасия. Рядом с Дагестаном расположена Сулакская ГЭС, а в Хакасии находится Саяно-Шушенская ГЭС и работают крупные угольные электростанции.
Самое дорогое электричество в России — в Чукотском автономном округе, где оно стоит 11,08 рублей за киловатт-час во всех населенных пунктах, говорит эксперт Рогожкин. Также высокие тарифы на него установлены в Магаданской области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия), отмечает гендиректор компании «Трансэнерком» Олег Шевцов. Он пояснил, что эти регионы изолированы от единой энергетической системы и практически не газифицированы.
Еще один регион с высокими тарифами на электроэнергию — Сахалинская область. Часть ее находится на островах, что ограничивает возможность обмена энергией с ближайшими регионами, подчеркнул эксперт Равинский. «Сложная инфраструктура, высокая стоимость доставки топлива, использование менее экономичных источников энергии, а также низкая плотность населения в регионах — причины дорогого электричества», — заключил он.