Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 12 января

Национальным банком обнародованы курсы валют на 12 января 2025 года, воскресенье. В частности, курсы основных валют не изменились после субботы.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 12 января, Национальным банком определены такие курсы для основных валют: 1 доллар США равен 3,4796 белорусского рубля, 1 евро — 3,5848 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4122 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в субботу, 11 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались.
Тем временем рекорд продаж новых автомобилей в Беларуси поставлен в декабре 2024 года.