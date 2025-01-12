Введён предельный срок: новые правила выдачи ипотеки заработали в России

Кроме этого, с января этого года россияне не смогут оформить ипотеку в случае, если размер их займа превышает 80% полной стоимости жилья. Как объяснили в Центральном банке страны, новые правила выдачи жилищных кредитов введены для того, чтобы сделать невозможной покупку квартиры в рамках высокорискованных схем.