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Введён предельный срок: новые правила выдачи ипотеки заработали в России

В России начал действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков.

Источник: ДЕЙТА

Нововведения вступили в силу в январе 2025 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Одним из ключевых изменений правил выдачи ипотеки стало введение запрета на длительное размещение денежных средств на аккредитивах вместо их перевода на эскроу-счета. Кроме этого, новшества ограничили возможность российских банков получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки по жилищному кредиту.

Другой важной новеллой стало то, что отныне отечественным финансовым учреждениям запрещено включать в сумму первоначального взноса деньги, которые вернутся покупателю после приобретения квартиры. Среди прочих изменений: ограничение предельного срока ипотечного кредита — не более 30 лет, пишет «Дом Mail».

Кроме этого, с января этого года россияне не смогут оформить ипотеку в случае, если размер их займа превышает 80% полной стоимости жилья. Как объяснили в Центральном банке страны, новые правила выдачи жилищных кредитов введены для того, чтобы сделать невозможной покупку квартиры в рамках высокорискованных схем.