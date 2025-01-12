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Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном

Стороны обсудили возможности реализации взаимовыгодных проектов.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном, сообщает ИА «Дунё».

Перспективы взаимодействия, в том числе возможности реализации взаимовыгодных проектов, обсудили Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и президент по стратегическому развитию индийской компании «Reliance Industries Limited» Камал Нанавати в ходе встречи в Мумбае.

Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи.

Речь шла об осуществляемом в республике в последние годы процессе модернизации, последовательном развитии национальной экономики, усилиях по укреплению международного сотрудничества в различных областях, благоприятной среде для успешной деятельности инвесторов и предпринимателей.

«Стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в нефтехимической, текстильной промышленности, возобновляемой энергетике и других актуальных направлениях», — говорится в сообщении.

Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана.

экономика