ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы взаимодействия, в том числе возможности реализации взаимовыгодных проектов, обсудили Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и президент по стратегическому развитию индийской компании «Reliance Industries Limited» Камал Нанавати в ходе встречи в Мумбае.
Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи.
Речь шла об осуществляемом в республике в последние годы процессе модернизации, последовательном развитии национальной экономики, усилиях по укреплению международного сотрудничества в различных областях, благоприятной среде для успешной деятельности инвесторов и предпринимателей.
«Стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в нефтехимической, текстильной промышленности, возобновляемой энергетике и других актуальных направлениях», — говорится в сообщении.
Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана.