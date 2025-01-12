Рынок такси в Узбекистане ждут изменения: к чему готовиться пассажирам и водителям?

Об этом стало известно по итогам совещания у президента, которое прошло накануне. Что обещают власти и что это может значить для водителей, пассажиров и агрегаторов?
Хорошие новости
Два года назад физическим лицам разрешили работать в такси как самозанятым. Этот шаг оказался успешным: число таксистов выросло в 6 раз и достигло 457 тысяч! Теперь этот порядок станет постоянным. Это означает, что больше людей смогут легально зарабатывать, обеспечивая транспортную доступность, особенно в регионах.
Что вызывает вопросы?
Сейчас в стране работает 151 агрегатор такси, и их число продолжает расти. Правительство планирует ввести новые порядки для регулирования их деятельности, включая обязательства перед государством, водителями и пассажирами. Но как это будет выглядеть на практике, пока неясно.
Вот в чем риск: если регулирование окажется жестким, это может привести к сокращению количества агрегаторов, снижению конкуренции и, как следствие, росту цен на поездки. С другой стороны, есть шанс, что власти введут ограничения, которые защитят пассажиров от необоснованных переплат и обеспечат справедливые условия для водителей.
Чего мы ждем?
Главное, чтобы власти:
- Ограничили аппетиты агрегаторов: это касается необоснованного повышения цен и высоких комиссий для водителей.
- Повысили ответственность агрегаторов: за качество сервиса, безопасность пассажиров и соблюдение прав таксистов.
Для пассажиров это может быть шансом получить более качественный сервис, для водителей — стабильные условия работы, а для агрегаторов — возможность доказать свою состоятельность в условиях честной конкуренции.