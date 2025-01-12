Рынок такси в Узбекистане ждут изменения: к чему готовиться пассажирам и водителям?

Вот в чем риск: если регулирование окажется жестким, это может привести к сокращению количества агрегаторов, снижению конкуренции и, как следствие, росту цен на поездки. С другой стороны, есть шанс, что власти введут ограничения, которые защитят пассажиров от необоснованных переплат и обеспечат справедливые условия для водителей.