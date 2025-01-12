В Челябинской области установлен самый низкий прожиточный минимум на Урале

Это следует из материалов Минтруда России.
Напомним, с 1 января 2025 года прожиточный минимум в стране вырос на 14,8%. Он используется для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки. А еще на основе ПМ устанавливаются размеры единого пособия, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, выплат по отдельным направлениям социального контракта и ряда других мер социальной поддержки.
В Челябинской области прожиточный минимум постановлением губернатора Алексея Текслера установлен в размере 16 тыс. 314 рублей на душу населения.
Для сравнения: в Курганской области он составляет 16 тыс. 669 рублей, Свердловской — 17 тыс. 556, Тюменской — 17 тыс. 773 рубля, ХМАО — Югра — 21 тыс. 252 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе — 24 тыс. 294 рубля.
В целом по России Челябинская область попала в топ-26 из 89 регионов, где самый низкий уровень прожиточного минимума.