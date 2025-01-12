В Челябинской области установлен самый низкий прожиточный минимум на Урале

Напомним, с 1 января 2025 года прожиточный минимум в стране вырос на 14,8%. Он используется для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки. А еще на основе ПМ устанавливаются размеры единого пособия, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, выплат по отдельным направлениям социального контракта и ряда других мер социальной поддержки.