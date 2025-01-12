Инвестиции, проекты, льготы для предпринимателей: что ждет электротехническую отрасль РУз

«Теперь предпринимателям будет разрешено возводить на территориях технопарков готовые здания и продавать их предприятиям электротехнической и смежных отраслей. Предпринимателей, внедривших высокотехнологичное производство, предлагается освободить от уплаты налога на прибыль и налога на имущество на три года. Это откроет возможности для запуска новых проектов, в том числе в Ахангаранском медном кластере на 68 миллионов долларов, а также в Кашкадарье, Фергане и Ургенче — на сумму 30 миллионов долларов».