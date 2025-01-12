Финансовые мошенники на рынке ценных бумаг: как защититься?

Финансовые пирамиды — это классическая схема мошенничества, которая проявляет себя и на рынке ценных бумаг. В Казахстане примером такой пирамиды стал скандал вокруг российской компании «Финико», которая обещала инвесторам доход до 30% в месяц. Компания открыла как минимум четыре инвестиционные программы, в которых участвовали и казахстанцы. Но, как и многие подобные схемы, «Финико» рухнула, оставив тысячи вкладчиков без денег.