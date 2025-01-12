Финансовые мошенники на рынке ценных бумаг: как защититься?

Сегодня, когда всё больше казахстанцев стремятся вложить средства в акции и облигации, киберпреступники и мошенники используют различные схемы обмана, чтобы заполучить чужие деньги. Давайте разберемся, с какими рисками могут столкнуться инвесторы и как защитить себя от мошенников.
Факт № 1. Телефонные и онлайн-мошенники
Одной из самых распространённых схем мошенничества являются звонки от «представителей» финансовых компаний или брокеров. Например, мошенники часто звонят от имени крупных банков или финансовых организаций, предлагая «выгодные» инвестиции. Так, в Казахстане были случаи, когда злоумышленники представлялись представителями крупных компаний, таких как АО «Казпочта», и убеждали людей вкладывать деньги в «прибыльные» акции. В итоге средства исчезали на неизвестных счетах.
Как защититься?
всегда проверяйте информацию через официальный интернет-ресурс регулятора — Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам без проверки их легитимности.
Факт № 2. Финансовые пирамиды на фондовом рынке
Финансовые пирамиды — это классическая схема мошенничества, которая проявляет себя и на рынке ценных бумаг. В Казахстане примером такой пирамиды стал скандал вокруг российской компании «Финико», которая обещала инвесторам доход до 30% в месяц. Компания открыла как минимум четыре инвестиционные программы, в которых участвовали и казахстанцы. Но, как и многие подобные схемы, «Финико» рухнула, оставив тысячи вкладчиков без денег.
Как защититься?
любая компания, которая обещает гарантированный высокий доход, должна вызывать подозрения проверьте лицензию брокера или управляющей компании через официальный интернет-ресурс регулятора — Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана.
Факт № 3. Мошенники в сфере международной торговли ценными бумагами
Схемы мошенничества, связанные с обещаниями быстрой прибыли от инвестиций в зарубежные рынки, были распространены и в Казахстане. Так, некоторые казахстанские инвесторы столкнулись с ложными предложениями о вложениях в иностранные активы, например, акции ведущих международных компаний. Эти предложения поступали через сомнительные платформы или посредством звонков с предложением завести счет на брокерских сайтах, не имеющих лицензий.
Как защититься?
используйте только проверенные и лицензированные платформы для торговли на международных рынках Центральный депозитарий Казахстана выступает в качестве единого центра учета прав собственности на ценные бумаги, осуществляет расчеты по всем биржевым и внебиржевым сделкам, а также предоставляет доступ локальным участникам к международным системам расчетов ценных бумаг.
Какие меры предосторожности должен принимать инвестор на рынке ценных бумаг?
Проверка лицензий и легитимности
Все брокеры, работающие в Казахстане, должны иметь лицензию Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Проверьте статус компании через их официальный интернет-ресурс перед инвестированием.
Осторожность к обещаниям высокой доходности
Никто не может гарантировать высокие доходы на фондовом рынке без риска. Вложение средств всегда сопряжено с риском. Не существует таких инвестиций, которые были бы абсолютно безопасными и приносили бы высокую прибыль без значительных рисков. Если кто-то предлагает «безрисковые» инвестиции с высокой доходностью — это, скорее всего, обман.
Повышайте финансовую грамотность
Знание основ фондового рынка и схем инвестирования — лучшая защита от мошенников. Финансовые институты Казахстана, такие как Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), KASE и Центральный депозитарий, проводят обучающие программы для инвесторов, что помогает защитить свои вложения.
Сообщайте о мошенничестве
Если вы столкнулись с мошенническими схемами, сообщите об этом в правоохранительные органы и финансовые регуляторы. Это поможет предотвратить подобные ситуации для других инвесторов и усилит контроль со стороны властей.
Казахстанский рынок ценных бумаг продолжает развиваться, предоставляя большие возможности для роста капитала. Финансовое мошенничество на рынке ценных бумаг в Казахстане — это реальная угроза для инвесторов, особенно для тех, кто не обладает достаточными знаниями о рынке. Мошенники могут использовать сложные схемы, замаскированные под легальные предложения, поэтому важно проявлять осмотрительность и защищать свои активы. Соблюдение мер предосторожности, использование проверенных источников информации и сотрудничество с лицензированными компаниями помогут снизить риски и сохранить ваши инвестиции.