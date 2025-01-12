Молдова столкнется с ростом инфляции уже в первом квартале года — экс-министр экономики

«Будем надеяться, что нам удастся избежать ситуации 2022 года. Но никаких гарантий нет. Ну, а если НБС покажет, что и по ВВП 2024 год мы закончили близко к нулю, а то и с минусом, то Санду&Со надо бежать подальше от позора. Но поскольку понятия морали и чести им не знакомы, они только сильнее будут цепляться за власть», — заключил экс-министр экономики.