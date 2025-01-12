Молдова столкнется с ростом инфляции уже в первом квартале года — экс-министр экономики

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Молдову ожидает очередной виток инфляции уже в первом квартале наступившего года, такое мнение в соцсети высказал экс-министр экономики страны Александр Муравский.
Он прокомментировал недавно распространенные Нацбюро статистики данные об инфляции за 12 месяцев. По данным ведомства, индекс потребительских цен с декабря 2023 года по декабрь 2024-го составил 6,97%, что выше целевого показателя Нацбанка, который прогнозировал инфляцию на уровне 5%.
«В утверждённый парламентом бюджет заложена компенсация пенсий с 1 апреля на 6,1%. Согласно данным НБС годовая инфляция в Молдове составила 6,97%. Надеюсь, что правительство и парламент своевременно внесут необходимые изменения, чтобы индексировать пенсии в полном соответствии с законом, то есть на реальный уровень годовой инфляции. Ну, а нас ожидает очередной виток инфляции, как минимум в первом квартале 2025 года», — отметил Муравский.
Он также прокомментировал решение Нацбанка о существенном, на 56%, повышении базовой ставки по кредитам. Молдова находится в самом начале очередной инфляционной петли, считает экономист.
«Пока темп инфляции увеличился только в декабре по причине роста тарифов на газ. В январе же следует ожидать всплеск инфляции по причине роста цен на горючее из-за повышения акцизов и роста коммерческой маржи. Вырастут акцизы и соответственно цены на сигареты. С 10 января вступили в силу повышенные тарифы на электро- и теплоэнергию. Всё это по цепочке перейдёт на цены на все остальные товары и услуги».
По его словам, увеличив ставку по кредитам, Нацбанк «начал применять стандартные меры», причем немного с опережением.
«Будем надеяться, что нам удастся избежать ситуации 2022 года. Но никаких гарантий нет. Ну, а если НБС покажет, что и по ВВП 2024 год мы закончили близко к нулю, а то и с минусом, то Санду&Со надо бежать подальше от позора. Но поскольку понятия морали и чести им не знакомы, они только сильнее будут цепляться за власть», — заключил экс-министр экономики.
Как сообщили в НБМ, базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежной политики, теперь составит не 3,6%, а 5,6% годовых. Процентная ставка по кредитам overnight теперь установлена на уровне 7,6% годовых (ранее — 5,6%), по депозитам overnight — 3,6% годовых (1,6%), а по операциям repo — 5,85% (3,85%).