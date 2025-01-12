Узбекистан планирует вдвое увеличить объем международных грузоперевозок

В Узбекистане основную часть экспедиторских услуг, которые связывают грузоотправителей и перевозчиков, предоставляют зарубежные компании. Для поддержки отечественных экспедиторов отныне не будут взимать налог на добавленную стоимость с их услуг в сфере международных перевозок. В результате появится возможность увеличить долю местных компаний в этом секторе до 45−50%.