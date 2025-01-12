Правобережная Молдова по-прежнему импортирует электроэнергии больше, чем производит

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Правобережная Молдова продолжает импортировать электроэнергию для покрытия своих потребностей, однако на уик-енд энергоносителя расходуется меньше, сообщили в Кризисной ячейке правительства.
Общее потребление электроэнергии на 12 января оценивается примерно на 10% ниже, чем днем ранее.
Что касается данных за 11 января, то на правом берегу Днестра зафиксировано общее потребление 13 792 000 кВтч при полном покрытии на основе коммерческих договоров без необходимости активации аварийных контрактов.
Как отметили в ведомстве, пиковое потребление электроэнергии было зафиксировано с 18:00 до 20:00, максимальное потребление составило 921 МВт.
Как и ранее, основной объем электроэнергии (53,36%) правобережная Молдова импортировала. АО «Термоэлектрика» обеспечила 29,89% потребностей, возобновляемые источники — 11,26%, северные электросети — 4,32% и госпредприятие NHE Costeşti — 1,17%.
Никаких сложностей с покрытием потребления электроэнергии на 12 января 2025 года также нет, зарезервировано достаточно коммерческих мощностей на границе с Румынией.
Производственные объекты Правобережья работают в штатном режиме, согласно графику, никаких аварий и происшествий не произошло, сообщили в Кризисной ячейке.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней был объявлен режим ЧС в экономике, который впоследствии продлили до 8 февраля.