В Челябинской области осваивают заброшенные поля

Если говорить про 2023 год, то тогда удалось вернуть 34,9 тыс. гектаров пашни, в том числе, 3,6 тысяч гектаров — с господдержкой. В 2025 году власти профинансируют возврат 2,3 тысяч гектаров. Все это становится возможным благодаря специальной программе эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса. В ней принимают участие муниципалитеты региона. Задействован и земельный кадастр. В прошлом году межевание участков и постановку их на кадастровый учет проводили в Карталинском, Верхнеуральском, Варненском, Кунашакском, Октябрьском, Саткинском, Чебаркульском и Нагайбакском районах.