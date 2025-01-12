В Челябинской области осваивают заброшенные поля

В 2024 году удалось вернуть в сельхозоборот 34,9 тыс. гектаров пашни.
На Южном Урале продолжают работу по освоению заброшенной земли, иными словами, вводят в сельхозоборот. Как сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на Викторию Топтунову, заместителя начальника управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области, в 2024 году эта цифра составила 56,9 тысяч гектаров. Из них чуть более 2 тысяч гектаров осваивается за счет государственной поддержки.
Если говорить про 2023 год, то тогда удалось вернуть 34,9 тыс. гектаров пашни, в том числе, 3,6 тысяч гектаров — с господдержкой. В 2025 году власти профинансируют возврат 2,3 тысяч гектаров. Все это становится возможным благодаря специальной программе эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса. В ней принимают участие муниципалитеты региона. Задействован и земельный кадастр. В прошлом году межевание участков и постановку их на кадастровый учет проводили в Карталинском, Верхнеуральском, Варненском, Кунашакском, Октябрьском, Саткинском, Чебаркульском и Нагайбакском районах.
Возвращают в оборот земельные доли, оставшиеся без хозяина по тем или иным причинам, или государственные участки без управления. Важно, что сельские районы принимают участие в этой программе уже второй год подряд. На эти цели им выделили в 2024 году 14,3 миллиона рублей. В 2023 году эта цифра составляла всего 4 миллиона рублей и порядок удалось навести на бесхозных землях в трех районах: Верхнеуральском, Нагайбакском и Чебаркульском.
Ранее «МК-Челябинск» писал о том, что в 2024 году южноуральские аграрии смогли получить рекордный урожай мягкой пшеницы, а также достигнуты хорошие показатели по урожайности пшеницы твердых сортов, гречихи, овса. По производству макарон Челябинская область занимает второе место в стране, а по производству круп — третье.