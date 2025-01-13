В Волгограде обследуют монумент «Родина-мать зовет!»

Заказчиком аукциона выступает музей-заповедник «Сталинградская битва». Планируется, что на сумму 7 млн 993 тыс. 431 рубля обследуют главный монумент Мамаева кургана — Родину-мать — и большую подпорную стену с художественным рельефом мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». Специалисты оценят надежность строительных конструкций и разработают мероприятия по обеспечению эксплуатационных качеств, а также выявят степень физического износа конструкций с установлением причин. Срок подачи заявок для участия в аукционе истекает в понедельник, 13 января.