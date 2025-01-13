В Волгограде обследуют монумент «Родина-мать зовет!»

Заказчиком аукциона выступает музей-заповедник «Сталинградская битва». Планируется, что на сумму 7 млн 993 тыс. 431 рубля обследуют главный монумент Мамаева кургана — Родину-мать — и большую подпорную стену с художественным рельефом мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». Специалисты оценят надежность строительных конструкций и разработают мероприятия по обеспечению эксплуатационных качеств, а также выявят степень физического износа конструкций с установлением причин. Срок подачи заявок для участия в аукционе истекает в понедельник, 13 января.
Согласно условиям контракта, работы будут разбиты на 4 этапа и завершатся с предоставлением отчета до 15 декабря 2025 года.
В числе прочего исполнитель должен будет регистрировать частоту колебания канатов внутри монумента «Родина-мать зовет!», обследовать внешние бетонные поверхности скульптуры, провести наблюдение за креном и смещениями, выполнить забор и анализ грунтовых вод, а также произвести инструментальными и ультразвуковыми приборами наблюдение за трещинами.
Напомним, весной 2024 года жители и гости города-героя увидели «мокрые следы» на главной скульптуре Мамаева кургана. Они возникли не первый раз, специалисты объяснили это реакцией раствора на погодные условия. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» регулярно отслеживают состояние монумента.