Нацбанк заметно понизил курс евро и курс доллара на 13 января после выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 13 января 2025 года, понедельник. В частности, курсы основных валют изменены в сторону уменьшения, понизились курс евро, курс доллара и курс российского рубля после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 13 января, Национальный банк озвучил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4719 белорусского рубля, 1 евро — 3,5571 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4055 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в субботу, 11 января, и в воскресенье, 12 января, курс доллара и курс евро, а также курс российского рубля понизились. Ощутимее других курсов изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара потерял 0,0077 белрубля, евро упал на 0,0277 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0067 белрубля.
Тем временем Минтруда Беларуси увеличило зарплату соцработников на 30% с 1 января 2025 года.