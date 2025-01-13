Компания из Самары хочет судиться с приморским авиазаводом «Прогресс»

ООО «Специальное конструкторско-технологическое бюро “Пластик”» (г. Сызрань) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании с АО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Сазыкина» (г. Арсеньев, входит в холдинг «Вертолеты России») 34 млн 730 тысяч рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.