Компания из Самары хочет судиться с приморским авиазаводом «Прогресс»

Самарский производитель композиционных материалов в суде пытается взыскать с приморского авиазавода «Прогресс» почти 35 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia. Практика показывается, что большая часть таких претензий в итоге регулируется в досудебном порядке.
ООО «Специальное конструкторско-технологическое бюро “Пластик”» (г. Сызрань) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании с АО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Сазыкина» (г. Арсеньев, входит в холдинг «Вертолеты России») 34 млн 730 тысяч рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Иск был подан в Арбитражный суд Приморского края 23 декабря 2024 года, но оставлен без движения до 27 января 2025 года.
«В нарушение пункта 2 части 2 статьи 125, пункта 7 части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению не приложены направления приложенной к иску досудебной претензии от 21 октября 2024 года в адрес ответчика», — говорится в определении суда, размещённом в картотеке. Истцу предложено в срок до 27 января устранить указанные нарушения.
ООО «СКТБ “Пластик”» изготавливает изделия из полимерных композиционных материалов для авиационно-космической промышленности. По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит трем физлицам, в том числе 25% владеет её генеральный директор Сергей Савин.