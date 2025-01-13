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Росреестр озвучил новые правила дарения недвижимости

С 13 января 2025 года россиянам придётся нотариально заверять договоры дарения недвижимости.

Источник: ДЕЙТА

Об этом предупредили представители Росреестра, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили в ведомстве, собственники жилья должны будут обращаться к нотариусу, чтобы составить или заверить заранее подготовленный договор. Как только специалист всё проверит и удостоверит сделку, он направит необходимые документы в электронном виде вместе с заявлением в Росреестр для регистрации перехода права собственности.

Взаимодействие нотариата и профильной службы будет происходить в формате онлайн. Это позволит гражданам пользоваться услугой оформления дарственной на квартиру быстро и удобно, пишет «Парламентская газета».

Срок регистрации по нотариальным сделкам составит 24 часа. В ведомстве также отметили, что все договоры дарения, направленные в Росреестр до 13 января 2025 года, будут действительными и могут не соответствовать новым правилам.

недвижимость