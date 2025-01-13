Росреестр озвучил новые правила дарения недвижимости

Как объяснили в ведомстве, собственники жилья должны будут обращаться к нотариусу, чтобы составить или заверить заранее подготовленный договор. Как только специалист всё проверит и удостоверит сделку, он направит необходимые документы в электронном виде вместе с заявлением в Росреестр для регистрации перехода права собственности.