Росреестр озвучил новые правила дарения недвижимости

Об этом предупредили представители Росреестра, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили в ведомстве, собственники жилья должны будут обращаться к нотариусу, чтобы составить или заверить заранее подготовленный договор. Как только специалист всё проверит и удостоверит сделку, он направит необходимые документы в электронном виде вместе с заявлением в Росреестр для регистрации перехода права собственности.
Взаимодействие нотариата и профильной службы будет происходить в формате онлайн. Это позволит гражданам пользоваться услугой оформления дарственной на квартиру быстро и удобно, пишет «Парламентская газета».
Срок регистрации по нотариальным сделкам составит 24 часа. В ведомстве также отметили, что все договоры дарения, направленные в Росреестр до 13 января 2025 года, будут действительными и могут не соответствовать новым правилам.