Почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Приморье в 2024 году

Как сообщает пресс-служба ТИЦ Приморья, в 2024 году из Приморья в КНДР отправились 1,5 тысячи российских туристов, из них почти 70% — жители других регионов России. Около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт. А в международном детском лагере «Сондовон» отдохнули 76 ребят из России.
«Большинство туристов останавливались во Владивостоке до поездки в КНДР, бронировали отели и трансфер в аэропорт. Почти треть из гостей останавливались здесь на три дня и за это время успевали основательно познакомиться с дальневосточной столицей», — рассказала руководитель «Восток Интура» Инна Мухина.
Она добавила, что желающие посетить Северную Корею в 2025 году уже есть. Более 100 человек готовы отправиться в КНДР в дни весенних государственных праздников, когда проходят массовые мероприятия, фестивали, концерты.