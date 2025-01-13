Почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Приморье в 2024 году

«Большинство туристов останавливались во Владивостоке до поездки в КНДР, бронировали отели и трансфер в аэропорт. Почти треть из гостей останавливались здесь на три дня и за это время успевали основательно познакомиться с дальневосточной столицей», — рассказала руководитель «Восток Интура» Инна Мухина.