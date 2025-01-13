Названо, на сколько в Челябинске подорожало жилье за 2024 год

Отметим, что среди российских городов, попавших в топ-10 городов с самым подорожавшим жильем, это самая незначительная динамика. Челябинск занял в этом списке лишь десятую позицию, более значительно дорожало жилье в таких городах, как Сочи, Махачкала, Улан-Уде, Набережные Челны, Краснодар, Курск, Барнаул, Казань и Ижевск.