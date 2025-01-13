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Названо, на сколько в Челябинске подорожало жилье за 2024 год

Аналитики оценили динамику цен на вторичном рынке жилья в российских городах.

Исследование провели специалисты консалтинговой компании SRG по запросу «РБК Недвижимости». В Челябинске, согласно полученным данным, квадратный метр жилья за 2024 год подорожал на 0,66%, достигнув среднего уровня в 89,3 тыс. рублей.

Отметим, что среди российских городов, попавших в топ-10 городов с самым подорожавшим жильем, это самая незначительная динамика. Челябинск занял в этом списке лишь десятую позицию, более значительно дорожало жилье в таких городах, как Сочи, Махачкала, Улан-Уде, Набережные Челны, Краснодар, Курск, Барнаул, Казань и Ижевск.

Ранее по теме: Названы объекты Челябинска, которые закончат строить в 2025 году.

экономика
недвижимость