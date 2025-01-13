ФНС заблокировала счета владельца затонувшего пермского танкера из-за долга

Счета пермской компании, владеющей затонувшим танкером «Волгонефть-212», заблокированы по инициативе ФНС из-за долга, сообщает «Ъ-Прикамье».
Речь идёт об организации «Кама Шиппинг», которая является судовладельцем нефтяного танкера «Волгонефть-212». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в середине декабря 2024 года судно потерпело крушение в Чёрном море около Керченского пролива. Как выяснилось позже, владельцем судна являлась компания, зарегистрированная в Перми.
По данным издания со ссылкой на базу данных RusProfile, налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Кама Шиппинг». Решение об этом было принято 10 января. Уточняется, что причиной является отрицательное сальдо налогового счёта организации на сумму 55 миллионов рублей.
Как рассказывает «Ъ-Прикамье», за день до начисления налогов и блокировки счёта в отношении компании был подан иск от федеральной морской спасательной службы. ФГБУ «Морспасслужба» обратилась в суд Краснодарского края с иском в категории гражданских правоотношений. Третьим лицом в иске также привлечена компания-владелец второго танкера, который затонул в тот же день.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что во время трагедии пострадал один из членов экипажа. Погибшим оказался моторист танкера «Волгонефть-212». Капитана судна, который является уроженцем Перми, взяли под стражу. Следственные органы также предъявили пермяку обвинение по уголовному делу, возбуждённому после крушения.