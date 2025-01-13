ФНС заблокировала счета владельца затонувшего пермского танкера из-за долга

Как рассказывает «Ъ-Прикамье», за день до начисления налогов и блокировки счёта в отношении компании был подан иск от федеральной морской спасательной службы. ФГБУ «Морспасслужба» обратилась в суд Краснодарского края с иском в категории гражданских правоотношений. Третьим лицом в иске также привлечена компания-владелец второго танкера, который затонул в тот же день.